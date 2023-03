West Ham bane torcedores por cheirarem cocaína no estádio

11/03/2023 | 12:45



O West Ham decidiu punir os torcedores identificados em um vídeo viral em que aparecem cheirando cocaína na cabeça de um torcedor careca em plena arquibancada. Nas imagens, um grupo se diverte enquanto coloca um pó branco na cabeça de um companheiro no London Stadium, casa da equipe inglesa. Logo depois, outro torcedor se aproxima e cheira a sustância. O clube publicou um comunicado se pronunciando sobre o caso.

"O West Ham está enojado com o conteúdo do vídeo e agiu rapidamente para identificar os infratores. De acordo com nossa política de tolerância zero, os dados dos infratores foram imediatamente repassados à polícia, e todos os indivíduos tiveram seus ingressos de temporada suspensos e não poderão entrar no London Stadium ou viajar com o clube para jogos fora. Aguardando nossa própria investigação, isso pode levar os infratores a serem banidos indefinidamente. Não há lugar para esse tipo de comportamento", informa o comunicado emitido pela equipe.

Dentro de campo, o time de David Moyes não vive bom momento. O West Ham foi eliminado da Copa da Inglaterra no começo do mês e luta contra o rebaixamento no Campeonato Inglês. O time possui 23 pontos e volta a campo neste domingo para enfrentar o Aston Villa, justamente no London Stadium.