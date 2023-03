Juliano Cazarré fala de momentos de tensão vividos com a filha

11/03/2023 | 12:11



Neste sábado, dia 11, Juliano Cazarré foi um dos participantes do É de Casa. O ator encantou os fãs com suas falas sobre a pequena Maria Guilhermina, que passou por momentos muito complicados.

A caçula de cinco filhos, de Leticia Cazarré e Juliano, nasceu com uma anomalia congênita rara no coração, chamada Anomalia de Ebstein. Durante um bate papo com os apresentadores Maria Beltrão e Thiago Oliveira, o ator recebeu uma lembrancinha do programa. Na hora de entregar o presente o jornalista contou que a equipe inteira estava feliz com a melhora da bebê.

- A gente está muito feliz de saber que a sua filhinha Maria Guilhermina está em casa. Que graças a Deus está tudo bem, essa felicidade que você coloca com sua família nas redes sociais deixa seus fãs também muitos felizes, disse Thiago.

Depois de receber os brinquedinhos e as roupas das mãos de Beltrão, Cazarré falou sobre a caçulinha. O Alcides, de Pantanal, contou que os objetos serão muito bons para o desenvolvimento de Guilhermina:

- Ela precisa muito desses brinquedinhos aqui, tudo é bom para ela. Porque agora ela precisa ser muito estimulada. Então o que eu estava contando aqui, vou resumir rapidamente. Ela nasceu com um problema de coração, então ela operou o coração, só que essa primeira cirurgia chegou um momento lá que deu um problema.

Para finalizar Juliano revelou que agora ela está se recuperando em casa de problemas no cérebro, que ficaram pela cirurgia.

- Aí ela quase embarcou... Papai do céu quase levou, graças a Deus papai do céu falou: Fica mais um pouquinho. Só que aí quando ela volta dessa intercorrência ela ficou com problemas neurológicos. Ela teve AVCs, isquemias, várias coisas. Ela está se recuperando desse problema neurológico, isso ainda demora um tempo.

Vale lembrar que a pequena ficou internada por sete meses, acompanhada da mãe Leticia Cazarré. Maria Guilhermina nasceu em 21 de junho de 2022.