De volta as origens! Tuca Andrada retorna ao Recife para cuidar da mãe, diz revista

11/03/2023 | 12:11



O ator Tuca Andrada, de 58 anos de idade, contou à revista Continente que está de volta a Pernambuco, no Recife, sua cidade natal. Depois de quase 40 anos longe de casa, o galã de televisão deixou o Rio de Janeiro em 2022 para cuidar da mãe, que está com a saúde debilitada.

Famoso por interpretar Lobão, na novela Os Mutantes, da Record, Tuca viveu seu auge principalmente nos anos 2000, seguindo firme na carreira dividindo projetos entre grandes emissoras e também no cinema.

Ainda jovem, escolheu o caminho do teatro, ao qual pôde retornar agora com o monólogo Let's play that ou Vamos Brincar Daquilo, que conta a história do poeta Torquato Neto, a qual ele protagoniza e também assina a direção ao lado de Maria Paula Costa Rêgo, em cartaz no Teatro Apolo.

- Achava que em algum momento eu voltaria a trabalhar em Pernambuco, mas não como ator. Pensava que talvez viesse dirigir alguma peça, a convite [de alguém]... As pessoas lembram de mim como ator. Então, não me parecia uma possibilidade concreta. Uma vez que as circunstâncias se apresentaram, e eu já estava aqui, comecei a tocar o projeto desse espetáculo sobre Torquato, sem saber exatamente aonde iria chegar, mas muito guiado pela intuição", relatou.

Tuca chegou a atuar em mais de dez programas de TV ao longo de sua carreira, seu último papel foi como o Belizário Lacerda na novela Amor de Mãe, exibida entre 2019 e 2021 na Globo.