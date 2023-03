Após críticas, Virginia Fonseca aparece usando base caríssima e mostra produto intacto no rosto

11/03/2023 | 12:11



Virginia Fonseca anda sendo alvo de várias críticas por conta do preço alto de sua linha de maquiagem, principalmente a da base que é um produto brasileiro e custa cerca de 200 reais. O assunto do preço alto do produto, claro, ganhou as redes sociais.

Só que o que a influenciadora não estava esperando era que várias pessoas além de comprarem a base, também fariam vídeos mostrando a qualidade do produto. Uma blogueira fez um enorme review mostrando até que o produto deixa a desejar sobre ser a prova d' água.

Vendo as críticas pipocarem no seu colo, Virginia decidiu aparecer nas redes sociais compartilhando um vídeo mostrando a sua rotina de maquiagem antes de sair. E claro, entre tantos produtos que ela usa, a tão polêmica base estava por lá.

Sem dizer nomes e nem citar sobre as polêmicas, a esposa de Zé Felipe passa o produtinho no rosto, deixa secar um pouquinho e em seguida mostra um papel completamente seco e passa em seu rosto. Logo depois, ela mostra que está tudo certo e a base continua intacta. Vixe!