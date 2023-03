Ivete Sangalo abre o jogo sobre a rotina com os filhos dentro de casa

11/03/2023 | 12:11



Todo mundo sabe que a relação de Ivete Sangalo com Daniel Cady é muito boa e engraçada, porque os dois estão sempre fazendo algumas declarações sobre os primeiros encontros e até mesmo sobre a visão que um tem do outro.

Os dois apareceram recentemente conversando durante a gravação do canal do nutricionista para o YouTube, e eles falaram sobre o Carnaval de 2023, até porque o povo estava muito animado assim como a cantora que não subia em um trio elétrico por dois anos - por conta da pandemia de Covid-19. E Veveta abriu o coração sobre o assunto:

- A gente ficou muito junto neste Carnaval. Todo mundo na mesma sensação. O Carnaval é a confirmação de que a gente voltou para o eixo. quando aconteceu a pandemia, além de todas as coisas difíceis que a gente teve que lidar: perdas, a dúvida, a falta de perspectiva, aqueles momentos duros... A gente não tinha como trabalhar, teve que ampliar muito nosso olhar sobre a vida para sobreviver àquela circunstância, emocionalmente (...) E o Carnaval foi uma simbologia do reencontro.

A artista também detalhou como é o dia a dia dentro de sua casa, visto que ela tem três filhos com o nutricionista: Marcelo de 13 anos de idade e as gêmeas, Helena e Marina de cinco anos de idade - e assim como qualquer mãe, quer estar presente na vida das crianças, mas o trabalho e a agenda apertada acabam atrapalhando um pouco.

- Tenho dois tipos de rotina. Tenho um combinado com Daniel que é o seguinte: antes eu me cobrava muito, com essa coisa de acordar cedo e ficar com meus filhos. Toda mãe sabe do que eu estou falando. Eu quero ficar 24 horas com eles, é um inferno. Daniel me trouxe esse equilíbrio e falou: Meu amor, calma. Não é assim. Tenha calma. Como eu sou uma pessoa da noite, de manhã cedinho quem acorda é Daniel, leva na escola. Eu busco e, a partir daí, a gente vai assumindo juntos essa jornada que é ser pai e mãe. Eu acordo, tomo meu café da manhã.

Também na entrevista, Daniel deixou bem claro que as pequenas costumam ter um hábito alimentar muito parecido com o da mamãe e que elas são super comilonas. Inclusive, ele ficou assustado em um dia que elas até comeram o osso da coxinha. Que fofas!