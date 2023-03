Bono Vox e The Edge, do U2, lançam documentário sobre a Irlanda e álbum com regravações

11/03/2023 | 11:11



Se você é um grande admirador das músicas de Bono Vox do U2, deve saber que a banda está afastada dos palcos desde 2019 quando a turnê do álbum Songs of Experience, chegou ao fim. Mas o que vem chamando a atenção dos seguidores é que o grupo está se preparando para voltar à cena.

Pois é, está marcado para ser lançado na próxima sexta-feira, dia 17, a terceira parte da trilogia que teve início com Songs Of Innocence, de 2014 - caso você não saiba, o disco Songs Of Surrender traz algumas releituras como a música Pride (In The Name Of Love) e Beautiful Day.

Como parte dessa divulgação, vai chegar no Disney+ um documentário de Bono e The Edge, guitarrista da banda, intitulado A Sort Of Homecoming, onde eles dois recebem Dave Letterman, em Dublin, e falam sobre a parceira que os une há 45 anos.

No conteúdo, os fãs vão poder ver visitas deles a locais que remetem à origem do grupo e também um show realiza em um teatro local. Mas a cereja mesmo do bolo vem é a temporada de shows no MSG Sphere, em Las Vegas.