Thais Fersoza posta foto romântica ao lado de Michel Teló e recebe chuva de elogios

11/03/2023 | 10:10



Não é novidade para ninguém que Thais Fersoza e Michel Teló formam um casal maravilhoso e junto com os filhos, Melinda e Teodoro, formam também uma família lindíssima. Aproveitando o dia quente da última sexta-feira, dia 10, a apresentadora decidiu dar uma atualizada em suas redes sociais.

Fersoza então quis mostrar um pouquinho da intimidade dela com o marido e compartilhou com seus fãs e seguidores um vídeo de casal nos Stories. Mas não foi o suficiente e decidiu também postar no feed do Instagram, em que escreveu:

Aquela sexta diferenciada... Bom fim de semana, meus amores.

Na publicação, Fersoza aparece de biquíni roxo, o cantor sem camisa dentro de uma piscina e eles estão trocando um olhar bem apaixonado. Os fãs, claro, adoraram a publicação e encheram o post com vários elogios aos dois.