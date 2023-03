Luciana Mello e Walmir Borges se apresentam em São Bernardo neste domingo (12)

Renan Soares



11/03/2023 | 06:15



Parceiros de longa data na música, Luciana Mello e Walmir Borges se unem para um show gratuito neste domingo (12) no Golden Square Shopping (Avenida Kennedy, 700, Jardim Caminho do Mar), em São Bernardo. Nomeado de Samba A2, o encontro dos artistas tem como objetivo honrar e homenagear o samba, uma das mais fortes identidades musicais da cultura negra e do Brasil. O espetáculo acontece na praça de alimentação, no L3, às 18h.



Filha de Jair Rodrigues, um dos cantores mais populares da MPB (Música Popular Brasileira), Luciana Mello conta ao Diário que cresceu ouvindo sambas tradicionais, com canções de Martinho Da Vila, Paulinho da Viola, Originais do Samba e do próprio pai. O gênero foi fundamental para a construção do repertório do show Samba A2, visto que, mesmo passeando por outros gêneros como o pop e a black music, o samba sempre esteve presente nas referências musicais de Luciana.



“O show é uma roda de samba minha e de Walmir Borges onde cantamos só sambas que fizeram e ainda fazem parte da nossa história. Walmir traz na bagagem também todo trabalho que ele fez com o pessoal do pagode dos anos 1990. Misturamos tudo neste caldeirão musical do samba”, afirma a sambista. Em 2016, Walmir produziu o primeiro CD de Luciana totalmente dedicado ao samba, intitulado Na Luz do Samba, que recebeu indicação ao Grammy Latino 2017 como o melhor álbum da categoria.



Com 25 anos de carreira como produtor, diretor musical, arranjador, compositor e músico, Walmir Borges ressalta que a nova apresentação conjunta e seu repertório será uma ótima surpresa para o público.



“Primeiro porque nossos timbres conversam bem. Segundo, temos uma ligação muito boa, musical e fora dos palcos também, isso ajuda muito o projeto a ser verdadeiro. Falando da surpresa boa, temos dividido os sambas entre coisas que as mulheres e homens cantaram, de forma inusitada. Não necessariamente canto as coisas dos meninos e nem ela somente as coisas das meninas”, revela o artista ao Diário.