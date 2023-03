EC São Bernardo pode rebaixar o Sertãozinho

Da Redação



O EC São Bernardo vai ao Interior do Estado para jogar fora de casa pela Série A3 do Campeonato Paulista. O Cachorrão enfrenta, às 18h deste sábado (11), o Sertãozinho, que luta contra a ameaça de rebaixamento, A partida acontece no Estádio Municipal Frederico Dalmaso e é válida pela 14ª rodada do torneio.



Quarto colocado na tabela, o EC São Bernardo está numa situação melhor na competição e, por isso, é considerado favorito. Dessa forma, tem tudo para vencer. Se ganhar o confronto fora, o time do Grande ABC rebaixa de vez os donos da casa.



Apesar do favoritismo mesmo nos domínios do adversário, o Cachorrão terá muitos desfalques para a partida. Entre eles, estão Vinícius e Raphael (zagueiros), Luan (volante), além de Garrinsha e Ronaldo (atacantes). Eles não jogam por terem sofrido o terceiro cartão amarelo.



Mesmo numa condição mais favorável em relação ao adversário, o time do Grande ABC vem de derrota, na última quarta-feira, contra o Barretos, A equipe perdeu de virada por 2 a 1.



REBAIXAMENTO

Pior defesa da competição, o Sertãozinho vem sendo o saco de pancadas do torneio, mas venceu recentemente o Rio Preto fora de casa por 2 a 0. Para garantir uma nova vitória, o Touro dos Canaviais deve buscar o rendimento que teve nesta partida para sonhar com a vitória.



O maior e, talvez, o único trunfo do Sertãozinho para a partida é o fato de ter o centroavante Léo Mutchatcho em boa fase na competição. O atleta marcou um total de cinco gols até o momento.