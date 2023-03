Somente a vitória interessa o São Caetano

Da Redação



O São Caetano faz uma importante partida, às 15h deste sábado (11), dentro do seu esforço de se manter na Série A2 do Campeonato Paulista e, dessa forma, afastar a ameaça de rebaixamento. Para isso, enfrenta o Linense na casa do adversário, no Estádio Municipal Gilberto Siqueira Lopes, em Lins, no Interior do Estado.



Somente a vitória salva o Azulão para não depender de outros resultados. Em caso de um tropeço, o Azulão precisa torcer para um empate entre Lemense e Monte Azul. Ambos estão na zona de rebaixamento e se enfrentam nesta 15ª rodada. O time que ganhar a “partida dos desesperados” manda o São Caetano para a Série A-3 do Campeonato Paulista.



O técnico do São Caetano, Axel, disse que encara o duelo como um verdadeiro jogo decisivo. “Vale a nossa permanência na Série A-2 e todos estamos cientes disso. Trabalhamos firmes durante a semana para podermos ter um grande resultado, A expectativa é a melhor possível. Quero vencer, pontuar e permanecer nesta competição, que é o nosso grande objetivo. Durante a semana, analisamos nosso adversário e trabalhamos focados nas finalizações e o encaixe da equipe. Também consertamos diversas coisas que estavam erradas. É um ambiente de decisão, a competitividade e a intensidade aumentam”, completou.



A adoção de uma estratégia e vontade de vencer são fundamentais em partidas como esta, avaliou Axel, “A vontade é determinante para a vitória. O esforço tem que estar acima do talento. O desafio é tirar a equipe desta situação”.



Um dos poucos remanescentes do elenco do ano passado que chegou à semifinal da Copa Paulista, o volante Lucas Silva foi titular absoluto com todos os treinadores que passaram no clube nos últimos meses. “Nosso grupo é guerreiro, temos uma mescla de atletas experientes e jovens de muita qualidade. Tenho certeza que todos irão deixar tudo que puderem dentro de campo pela vitória, declarou o jogador.