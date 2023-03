Santo André busca vitória contra a Inter de Limeira

Das Agências



11/03/2023 | 06:10



Após ficarem de fora das quartas de finais do Campeonato Paulista, Santo André e Inter de Limeira ainda têm compromissos com o estadual. Às 16h de hoje os times se enfrentam pela Taça Independência, no Estádio Bruno José Daniel.

Na fase de grupos, o Santo André flertou com as quartas, mas acabou ficando atrás das duas melhores equipes desta edição, o Palmeiras e São Bernardo. O clube foi o terceiro colocado do Grupo D e 10º geral, com 14 pontos.



Por sua vez, a Inter de Limeira começou o campeonato bem, mas teve uma queda de rendimento brusca e brigou para não cair até a última rodada. A equipe terminou lanterna do Grupo A, com 11 pontos, mas garantiu a permanência terminando na 13ª colocação geral.



Para a partida, o técnico Matheus Costa não terá os atletas Romário, Rafael Forster, Ednei, Nenê Bonilha, Djavan e Moisés Ribeiro. Todos pediram para deixar o clube e não atuarão na Taça Independência. Outra baixa é o goleiro Lucas Frigeri, que segue à disposição do departamento médico e desfalca a equipe. Titular contra o Corinthians, Carlos Eduardo deve seguir defendendo a meta do Santo André. “Será uma partida de muita batalha e disputa, disse o treinador.