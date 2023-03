São Bernardo FC enfrenta Palmeiras e tem o maior desafio de toda sua história

Eric Fujita e Pedro Lopes



11/03/2023 | 06:09



Depois de focar a semana toda nos preparativos e treinos para esquecer as duas últimas derrotas, o São Bernardo FC chega às quartas de final do Campeonato Paulista. Mesmo com a segunda melhor campanha da primeira fase, o Tigre contará com um grande desafio para avançar na competição. O time do Grande ABC terá pela frente o melhor time do torneio, o Palmeiras, às 19h de hoje, no Allianz Parque.

Embalado, o São Bernardo vem com um excepcional retrospecto durante a fase de grupos. Fez 26 pontos, com oito vitórias, dois empates e duas derrotas. A equipe ficou somente atrás do Verdão, o seu adversário agora.



Por outro lado, o Tigre também terá outro grande desafio do ponto de vista histórico da própria equipe: superar o “fantasma” de nunca ter passado pelas quartas de final. Nas duas últimas ocasiões que chegou a essa fase do Paulistão, o time perdeu a partida em 2016 contra o próprio Verdão e no ano passado ao enfrentar o São Paulo. Por esse motivo, é considerada a partida mais importante do São Bernardo FC, caso chegue às semifinais, sobretudo, se superar uma das melhores equipes do Brasil na atualidade.



O técnico do time, Márcio Zanardi, afirmou que o Palmeiras esteve nos planos desde o início. Por esse motivo, o Tigre está pronto para jogar de igual para igual. “Temos a segunda melhor campanha, segunda equipe que mais pontuou e fizemos mais gols. Estou muito feliz mas não satisfeito. Desde que começamos a pré-temporada, coloquei esse jogo como nosso principal objetivo. Chegamos a este objetivo. Agora é fazer um grande jogo. Toda a responsabilidade é do Palmeiras, pois é uma única partida. Vamos brigar até o último minuto e dar trabalho para o Palmeiras”, disse.



Em relação à questão psicológica da equipe para tamanho desafio, o comandante frisou o trabalho feito com Ricardo Bonin, coach mental da equipe. Zanardi afirmou que esse quesito tem sido fortalecido, mas pede aos jogadores para “desfrutarem desse momento”.



Um dos contratados para a temporada foi o experiente zagueiro Rafael Vaz. Com passagens por clubes como Vasco e Flamengo, o jogador tem um perfil de liderança. “Vai ser um dos melhores jogos do Campeonato Paulista”, prometeu.