Unipar abre vagas para estudantes em Santo André

Da Redação



11/03/2023 | 01:38



A fábrica de cloro e soda Unipar está com 23 vagas abertas para o programa de estágio 2023 destinadas para suas unidades em Santo André e Cubatão (Baixada Santista), além do escritório em São Paulo. As inscrições podem ser realizadas até o dia 21 de março, com oportunidades para os níveis técnico e superior.



O programa de estágio da Unipar tem como objetivo desenvolver habilidades e competências para contribuir na formação profissional dos estudantes, Desenhado para conduzir os jovens talentos por uma jornada de integração e desenvolvimento, o programa conta com um período de onboarding, no qual os selecionados integram-se aos processos, conhecem as equipes e a cultura da empresa e, seguem sua trilha de instrução prática e aperfeiçoamento profissional com acompanhamento contínuo.