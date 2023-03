Lançamentos de imóveis crescem 700% em Santo André

Da Redação



11/03/2023 | 06:04



O número de lançamentos de imóveis em Santo André no ano de 2022 foi 699% maior do que no ano anterior. A cidade foi a que teve o melhor desempenho entre os cinco maiores municípios da região (Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá e Diadema). Os dados fazem parte de pesquisa realizada pelo Secovi (Sindicato das Empresas de Compra, Venda e Administração de Imóveis) juntamente com a Acigabc (Associação dos Construtores, Imobiliárias e Administradoras do Grande ABC).



Em 2021, Santo André contabilizou 590 lançamentos imobiliários, contra 4.713 no ano passado. Esse total de imóveis lançados representa valores que ultrapassam R$ 1,8 bilhão, enquanto em 2021 foram movimentados cerca de R$ 358 milhões. “Os números do relatório apresentados pela pesquisa comprovam não só a força e pujança do ABC, mas principalmente a política de desenvolvimento econômico acertada da gestão, voltada para a atração de novos investimentos e a tão desejada geração de emprego e renda”, diz o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato.



O levantamento apontou grande crescimento também no número de imóveis vendidos na comparação ano a ano em Santo André. O crescimento de um ano para o outro foi de 638%. Em valores Valor Geral de Locação, em 2021 foram movimentados R$ 317 milhões, contra aproximadamente R$ 1,4 bilhão em 2022 no segmento imobiliário.



Na análise focada na região, a pesquisa contabilizou uma alta de 163% no número de lançamentos. Isso significa que em 2021 aconteceram 2.741 lançamentos, enquanto no ano passado foram 7.205. Em valores, esses números representam R$ 1,1 bilhão em lançamentos em 2021 e R$ 3 bilhões aproximadamente em 2022.



Em relação a imóveis vendidos, as cinco maiores cidades do Grande ABC comercializaram 6.314 unidades em 2022, contra 2.466 no ano anterior, o que representa uma alta de 156%. Em valores, foi comercializado R$ 1,1 bilhão em 2021, contra R$ 2,7 bilhões no ano passado, contabilizando alta de 142%.