Palavra do Leitor - 11 de março de 2023

Da Redação



11/03/2023 | 06:03



Habitação

Finalmente uma notícia que merece ser celebrada pela opinião público neste deserto de boas ideias. Para acabar com as chamadas tragédias de verão, não há outra saída a não ser retirar os moradores das áreas de risco, assim como propõe fazer o governador Tarcísio de Freitas, em parceria com o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC (Política, ontem), nas imediações da Represa Billings. Com isso, o Estado estará não apenas evitando mortes como garantindo água limpa para matar a sede dos paulistas.



Anselmo Brusquer - São Bernardo



CPI

Depois de tanto barulho e ações (a meu ponto de vista corretos) para identificar e punir os responsáveis pelos atos terroristas de 8 de janeiro em Brasília, o governo quer barrar a CPI no Congresso alegando que isto travaria a pauta econômica. Como as manifestações de direita sempre foram pacíficas, prefiro acreditar na teoria da conspiração de que o ato como ocorrido teve infiltração de esquerda com algum objetivo que nunca saberemos.



Walmir Ciosani - São Bernardo



São Caetano – 1

‘Câmara de São Caetano permite que Prefeitura faça empréstimo milionário’ (Política, ontem). Se não tem informação sobre onde o dinheiro deve ser gasto, por que a urgência do pedido? Muito estranho isso.



Márcia Costama - do Facebook



São Caetano – 2

O Auricchio está afundando São Caetano e ainda têm pessoas que batem palmas.



Vladenir Marcato - do Facebook



São Caetano – 3

Lei que autoriza um empréstimo sem definir o destino do dinheiro é inadmissível.



Gilson Ribeiro - do Instagram



Obesidade

No Dia Mundial da Obesidade, 4 de fevereiro, ainda continuamos a nos preocupar e discutir sobre a mesma e importantíssima temática. A obesidade é doença crônica e tratável, porém esse distúrbio de saúde nunca e jamais foi ou trata-se de anomalia de comportamento pessoal, contagiosa e/ou transmissiva. Mais da metade da população do Brasil é formada por pessoas acima do peso e é muito importante que esses obesos busquem acompanhamento médico para receber atendimento que levará a solução clínica esperada e a cura definitiva. Muitos dos obesos ainda sofrem com a discriminação através do bullying, que são agressões físicas e/ou verbais, assim como ameaças de maneira repetitiva, gozações, causando intimidação. Segundo estatísticas, no Brasil, até o ano de 2030, teremos população obesa de até 30% e, nesse percentual, a maioria será de mulheres. O obeso pode ter problemas como hipertensão, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, artrose, artrite, refluxo e tumores de intestino e vesícula. E o crônico problema que o obeso tem enfrentado é que órgãos de saúde não estão preparados, com eficácia, para dar atendimento e mente lidar com os que sofrem dessa doença. E, com isso, o Ministério da Saúde, por meio do SUS (Sistema Único de Saúde), precisa em caráter de urgência urgentíssima tomar providências no sentido de capacitar – ainda mais – médicos, enfermeiros, atendentes e outros profissionais para minimizar ou extinguir o sofrimento dos obesos.



Cecél Garcia - Santo André



Herança

Que maravilha! Inflação a 5,79%, taxa de desemprego a 9,2% (sem engordar a máquina pública), redução da carga tributária e elevação na arrecadação, PIB de 2,9%, superávit na balança comercial, superação da Covid-19 e da agressão russa à Ucrânia, Petrobras sem corrupção e o agronegócio fenomenal! É a situação brasileira ao fim de 2022, na transição governamental, causando inveja aos países do primeiro mundo.



Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)