MC Guimê é o líder da semana no BBB23

10/03/2023 | 23:10



E a casa do BBB23 tem uma nova liderança! Depois de uma disputa acirrada na prova de resistência da última quinta-feira, dia 9, a dupla composta por Ricardo Alface e MC Guimê levou a melhor e foi a última a deixar o provódromo.

Acontece que no Quarto do Líder dessa semana só tem espaço para um. Com isso, os brothers precisaram se decidir e chegar em um consenso. No programa ao vivo desta sexta-feira, dia 10, MC Guimê acabou consquistando o cargo mais importante do jogo, enquanto Alface levou 20 mil reais para casa.

Mas, não pense que foi fácil! Durante todo o dia, os brothers discutiram muito sobre quem ficaria com os poderes do líder. Ambos estavam convencidos de que o melhor prêmio seria mesmo a liderança, por isso, deu trabalho para eles chegarem em uma conclusão.

Tanto é que rolou uma mega confusão ainda com a presença de Tadeu na casa. Os brothers não conseguiam decidir e o apresentador teve que intervir, já que os dois estavam querendo dividir as funções do líder - comportamento proibido.

E olha que tinha um plus, porque caso eles não chegassem em um acordo, a líderança iria para um dos participantes que ficaram em segundo lugar. Ou seja, Amanda ou Cara de Sapato. Já pensou?