Instituto oferece 13 mil vagas gratuitas para curso profissionalizante; veja como se inscrever

10/03/2023 | 21:12



O Instituto PROA está com inscrições abertas até o dia 8 de maio para um curso preparatório online e gratuito para o mercado de trabalho. Ao todo, são 13 mil vagas de capacitação profissional para todo o estado de São Paulo, destinadas a jovens de 17 a 22 anos que concluíram o Ensino Médio em escolas públicas.



O curso tem 100 horas e é dividido em quatro módulos que preparam os alunos para definirem metas profissionais e se saírem bem nas entrevistas de emprego. Habilidades como autoconhecimento, projeto profissional, raciocínio lógico e comunicação estão entre as aulas. Após essa primeira etapa, eles podem optar por sete trilhas com capacitações mais específicas nas áreas de Administração e Logística (elaborada em parceria com a Procter & Gamble), Análise de Dados (com o iFood), Varejo (com a Fundação Casas Bahia), UX Design (com a Accenture) e Promoção de Marcas (com a BRF). Este ano, será disponibilizada ainda a formação em Educação Financeira, desenvolvida em parceria com a Bloomberg e a Dahlia Capital.

A Plataforma PROA oferece 7h30 de aulas por semana, cerca de 1h30 por dia, e o aluno poderá estudar e fazer as atividades propostas nos horários que achar mais conveniente. Há, também, os encontros semanais mediados por tutores, com 1h30 de duração às quartas-feiras e diversas opções de horários. Ao final do curso, os participantes recebem certificado de conclusão e acesso a vagas de emprego disponíveis no mercado.

Para participar, os interessados devem fazer a inscrição no site do PROA, depois responder a um teste básico de Língua Portuguesa, Matemática e Análise de Perfil e, se for aprovado, segue para a etapa de preenchimento dos dados pessoais para realizar a matrícula no curso.

“Nosso trabalho está focado na formação desses jovens para o mercado de trabalho, sabemos o quanto esses jovens sofrem com a falta de qualificação profissional e o quanto isso reflete na busca pelo primeiro emprego, estamos oferecendo qualificação e oportunidades reais. Esse é o nosso comprometimento”, afirma Alini Dal’Magro, CEO do Instituto PROA.