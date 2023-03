Campo de Marte recebe 4º Encontro e Exposição de Carros Antigos neste fim de semana

Da Redação



10/03/2023 | 20:46



Os fãs de antigomobilismo podem se preparar para o som dos motores e o brilho das relíquias. O 4º Encontro e Exposição de Carros Antigos Campo de Marte acontece nos dias 11 e 12 de março em São Paulo, com entrada gratuita para o público. A expectativa é de que mais de 1,8 mil automóveis dos mais variados modelos, entre clássicos, hot rods e caminhões, participem da exposição que será montada no Hangar 1 do Aeroporto Campo de Marte. O evento estima reunir de 20 mil a 25 mil pessoas, famílias, amigos, apaixonados e colecionadores de veículos antigos em dois dias de festa.

Além da exposição dos veículos, o encontro terá música ao vivo, praça de alimentação, área de venda de automóveis, feiras de peças, de antiguidades e de miniaturas. O evento vai oferecer ainda orientação jurídica de várias áreas e feira de saúde com medição de pressão, teste de glicemia e outros procedimentos.

O 4º Encontro e Exposição de Carros Antigos Campo de Marte é beneficente, promovido pelo Rotary Club de São Paulo Norte e pela Relicário Autos Antigos. Clubes de Automóveis Antigos, comerciantes do setor, restauradores e pessoas que buscam peças para restauração também devem participar.

O encontro vai arrecadar recursos para a Fundação Rotária, que promove ações sociais no mundo inteiro. As arrecadações são usadas em iniciativas para reduzir a incidência da poliomielite em até 99% em diferentes locais do planeta, treinar promotores da paz, aumentar o acesso à água limpa e ajudar no desenvolvimento econômico de comunidades.

SERVIÇO

4º Encontro e Exposição de Carros Antigos Campo de Marte

Data: 11 e 12 de março

Local: Hangar 1 do Aeroporto Campo de Marte - Avenida Santos Dumont, 2.241, São Paulo

Contatos para informações: (11) 99701-4237 (Junior Abonante) (11) 97277-2233 (Vanessa Bellini)

Entrada gratuita para o público

Exposição de carro - R$ 50

Exposição de moto - R$ 30

Veículo à venda - R$ 150