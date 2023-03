Campeão do Rio Open, Cameron Norrie estreia bem em Indian Wells; Tsitsipas cai

10/03/2023 | 20:47



Doze dias após celebrar a conquista do Rio Open em grande vitória sobre o espanhol Carlos Alcaraz, o britânico Cameron Norrie voltou às quartas com mais um resultado positivo na carreira. O 12° do mundo fez 6/2 e 6/4 sobre Tung-lin Lu pela segunda rodada do Masters 1000 de Indian Wells, em sexta-feira marcada pelas estreias dos cabeças de chave na competição americana, com a zebra dando as caras. Cabeça de chave 2, o grego Stefanos Tsitsipas foi um dos favoritos eliminados.

O tenista de Taiwan não teve chances diante do britânico, que foi logo abrindo 5 a 1 no primeiro set. Fechou por 6/2 após somente 31 minutos. Lu também teve duas quebras de cara na parcial seguinte, mas desta vez o britânico não fechou ao ir para o saque com novo 5 a 2. A reação do tenista de Taiwan não foi suficiente, porém, e a favorito fechou por 6 a 4.

A classificação fácil de Norrie contrastou com tropeços inesperados de alguns favoritos. O dia não foi bom para outros cabeças de chave, que encerraram sua participação logo na primeira partida. Segundo favorito, o grego Stefanos Tsitsipas foi eliminado em batalha de 2h40 com o australiano Jordan Thompson, que fez 7/6 (7/0), 4/6 e 7/6 (7/5).

Thompson foi muito bem diante do grego. No primeiro set, a decisão foi para o tie-break e o australiano fechou com 7 a 0. Na segunda parcial, Tsitsipas se reabilitou com 6/4. No terceiro set, os tenistas foram iguais até 6 a 6, sem quebras, e novamente a decisão foi para o tie-break.

Desta vez, quem começou melhor foi Tsitsipas, que abriu 2 a 0. Mas a reação veio rápida com virada para 3 a 2 e depois para 5 a 4. Ambos faziam valer o saque até o grego ser quebrado e oferecer o match point com 6 a 5. Thompson não desperdiçou e carimbou sua classificação surpreendente.

O japonês Yoshihito Noshioka (29°) não foi páreo para o chileno Cristian Garín, eliminado em sets diretos por 6/4 e 6/0. Assim como o holandês Botic van de Zandschulp (28º), derrotado pelo belarusso Ilya Ivashka, por 7/5, 3/2 e abandono. O espanhol Roberto Batista, cabeça 22, também foi vítima das zebras do dia, ao cair diante do finlandês Emil Ruusuvuori, com revés de 7/6 (7/5) e 6/2.

O norueguês Casper Ruud (3) espantou a zebra que apareceu bastante no dia ao despachar o argentino Diego Schwartzman, com triunfo por 6/2 e 6/3.

BELIND BENCIC CAI

No feminino, a principal surpresa do dia foi a queda da suíça Belinda Bencid, cabeça de chave 9, eliminada pela compatriota Jil Teichmann, de virada, por 3/6, 6/3 e 6/3. A checa Barbora Krejcikova passou com facilidade por Dayana Yastremska, por 6/1 e 6/2.

Outras favoritas tiveram mais trabalho. A letã Jelena Ostapenko precisou de três sets diante de Aliaksandra Sasnovich. A número 24 em Indian Wells fez 7/5, 3/6 e 6/2. Cabeça 27, a ucraniana Anhelina Kanilina precisou de virada para se garantir na próxima fase. Ele levou 6/4 da checa Linda Fruhvirtova no primeiro set, mas mostrou força para buscar a reviravolta, com 6/4 e 7/5.