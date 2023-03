Sombrinha abre projeto de homenagem ao samba em Santo André com sucessos dos anos 80 e 90

Beatriz Mirelle



10/03/2023 | 19:58



O Sesc Santo André inicia neste sábado (11) o projeto "Entre terreiros e quintais: ancestralidade, fé e pagode", que busca exaltar o samba das décadas de 1980 e 1990. Com uma programação que se estende até abril, artistas como Almir Guineto e Dona Ivone Lara serão homenageados. Para abrir as apresentações, o cantor e compositor Sombrinha, um dos fundadores do Grupo Fundo de Quintal, se apresenta às 20h no espaço de eventos da unidade da Rua Tamarutaca, número 302.

Em entrevista ao Diário, Sombrinha, que tem 45 anos de carreira, afirma que não se cansa de homenagear o ritmo musical. "Ele foi, é e continuará sendo extremamente importante. Tenho mais de 400 músicas gravadas. O Arlindo Cruz, mais de 700. Não podemos esquecer Jorge Aragão, Almir Guineto, Luiz Carlos, assim como a geração anterior, com Martinho da Vila, Paulinho da Viola, Candeia e Cartola", disse.

A trajetória dele começou ainda criança, quando o pai formava rodas de choro e samba em casa. "Meu primeiro grupo foi o Nova Força, da Baixada Santista, em 1974. Minha primeira gravação como acompanhante de violão sete cordas foi em 1978 com os Originais do Samba". Dois anos depois, surgiu o grupo Fundo de Quintal, com influência de Beth Carvalho. "Acho que criamos uma escola. Foi uma revolução poética e rítmica. Tínhamos estilo diferentes. Eu vinha do choro, do samba. O Jorge (Aragão) dos bailes, Bira Presidente e Ubirany vinham de Pixinguinha. O Almir (Guineto), Sereno e Neoci tinham as influências das escolas de samba. Criamos uma nova roupagem ao gênero. Relembrar isso com o projeto do Sesc é uma satisfação".

O repertório terá sucessos como É Sempre Assim, Desalinho, Fim da Tristeza, Testamento de Partideiro, Ainda é Tempo de Ser Feliz, Só pra contrariar e Boca Sem Dente. "Fico nervoso toda vez que subo ao palco. É o momento mais difícil para mim. Depois que canto a primeira, a segunda, não quero mais sair. Vira festa", comentou. "A expectativa para o show é grande. Sempre é uma alegria cantar na região. Sou louco por São Paulo. Tenho certeza que a apresentação será linda", revelou o artista.

O show de Sombrinha tem ingressos a partir de R$ 12. Além das apresentações pagas, o local terá rodas de conversas e shows gratuitos com nomes como Leci Brandão, Tia Surica da Portela e Renato da Rocinha.

O porta-voz do Sesc, Jefferson Santos, idealizador do projeto, afirma que a ação tem o objetivo de tornar histórias sobre o samba mais conhecidas. "Sempre foi um estilo marginalizado. É um movimento que surge nos subúrbios, nos terreiros e nos fundos de quintais, que se tornam lugares de composições artísticas em um período em que as escolas de samba estavam voltadas para as criações dos sambas enredos e os artistas não tinham muito espaço para mostrar suas composições autorais. Essa música está entrelaçada com a cultura afro-brasileira", declara.

A programação completa com ícones do samba está disponível no site do Sesc.