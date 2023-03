Key Alves expõe momento íntimo com Gustavo: Ficamos tímidos de arrancar a roupa

10/03/2023 | 18:11



Eita! Parece que Key Alves e Gustavo já aproveitaram os primeiros momentos após a jogadora de vôlei ser eliminada do BBB23.

Durante o BBB Tá On, programa comandado por Patrícia Ramos e Jeska Grecco, Key expôs o primeiro banho que tomou com o amado. Em uma ligação com Gustavo, ela contou que os dois tomaram banho juntos, mas ficaram tímidos na hora de tirar a roupa. Após escutar a revelação, o cowboy rapidamente falou:

- Que banho?

- Neném, nosso primeiro banho ontem, meu Deus do céu. Que a gente ficou tímido de arrancar a roupa, disse ela.

Claro que a exposição de Key repercutiu no Twitter:

E ela segue expondo até o cara que ela já tá. Ele ficou todo sem graça? Tem coisas que não precisa falar, disse uma.

Como sempre, Key expondo tudo o que rola com os boys. Nem uma amiga pra dar um toque?, escreveu outra.