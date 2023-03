Sasha Meneghel fala sobre a vida amorosa de Bruna Marquezine: É eclética

10/03/2023 | 18:10



Você já deve ter visto aqui, que Sasha Meneghel deu uma entrevista recentemente para o podcast PodDelas e falou sobre a teoria de que ela não tem ânus, e claro, teve que desmentir a história e deu detalhes do questionamento que teve com sua mãe, Xuxa Meneghel.

Além disso, caso você não saiba, a modelo é amiga desde a infância de Bruna Marquezine e aproveitou para falar da amiga no programa. Pois é, Sasha falou sobre as comparações sobre a aparência delas que as pessoas adoram ficar alfinetando e contou sobre as diferenças de interesse da atriz na vida amorosa.

- Realmente, a gente é parecida, temos um rosto muito parecido. Até desde roupa, a tipo homem. Antes de eu casar, tínhamos um gosto parecido. Mentira, a Bruna é eclética. Bruna, não me mata. Acho que eu errei.

Os fãs adoraram o comentário de Sasha e foram até as redes sociais brincar também sobre o assunto e começaram a falar:

Só faltou falar que ela tem gostos peculiares, disse um internauta.

A Sasha falando que a Bruna é eclética para homens. Um jeito bem sutil de dizer que a amiga só pega homens feios!, brincou outra.

Vale lembrar que Bruna Marquezine já namorou Neymar Jr, Enzo Celulari e vive rumores de um affair com Xolo Maridueña.