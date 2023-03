Yellen fala em 'catástrofe econômica e financeira' se EUA não tratarem de teto

10/03/2023 | 17:33



A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, afirmou nesta sexta-feira, 10, que os Estados Unidos verão uma "catástrofe econômica e financeira", caso deixem de tratar da questão do teto de gastos.

"O governo americano sempre pagou suas contas desde 1789. Os Treasuries são os títulos mais seguros de todo o mundo e o dólar americano serve como moeda de reserva. Se surgir o pensamento de que o Congresso poderia permitir que os Estados Unidos deixem de pagar suas contas, isso levantaria questionamentos sobre a segurança desses ativos e potencialmente levaria a uma crise financeira", completou.

A secretária concedeu nesta sexta-feira depoimento no Congresso dos EUA sobre a proposta para o ano fiscal de 2024 apresentada pela Casa Branca na quinta-feira.

Mais cedo, Janet Yellen disse que a disciplina fiscal continua a ser uma "prioridade essencial" no orçamento. "Propomos um imposto de renda mínimo de 25% para pagadores de imposto com riqueza que excede US$ 100 milhões. Também propomos aumento na taxa de imposto para empresas, para 28% dos atuais 21%. Esperamos também que o Congresso implemente os Estados Unidos o imposto mínimo global", elencou durante depoimento no Congresso dos EUA.