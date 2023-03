Neymar Jr. tranquiliza os fãs com foto no hospital após passar por cirurgia

10/03/2023 | 17:10



Está tudo bem! Nesta sexta-feira, dia 10, Neymar Jr. passou pela cirurgia no tornozelo direito, em Doha, no Catar. Assim que foi transferido para o quarto, o craque brasileiro apareceu sorridente ao lado da equipe médica.

Neymar pós-cirurgia, com os doutores Rodrigo Lasmar, Pieter D'Hooghe e James Calder, dizia a legenda.

Horas antes da foto ser divulgada, o PSG soltou um comunicado sobre o jogador:

Neymar Jr. foi operado no final da manhã desta sexta-feira, no Hospital ASPETAR, em Doha, pelos professores Peter D'hoodge, James Calder e Rodrigo Lasmar. A intervenção correu muito bem. O jogador agora seguirá um protocolo de descanso e cuidados.

Vale pontuar que o jogador se machucou no último dia 19 de fevereiro durante uma partida do PSG contra o Lille pelo Campeonato Francês. A recuperação do craque pode durar até quatro meses.