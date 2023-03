Hamburgada do Bem beneficia 500 crianças em Santo André

Coluna Social



A região da Vila Alto de Santo André recebeu neste domingo (5) a primeira edição deste ano da Hamburgada do Bem na cidade. Cerca de 500 crianças, entre 4 e 11 anos, que estudam Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Dr. Alberto Francia Gomes Martins participaram do evento.

A ação foi prestigiada pelo prefeito Paulo Serra, que participou da ação acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ana Carolina Serra, e da pequena Maria Carolina Serra, que se divertiu nas gincanas e oficinas. "Esse é mais um exemplo em que Santo André demonstra a solidariedade, garantindo uma experiência mágica para essas crianças. Nessa primeira edição do ano, esperamos que a parceria com a Hamburgada do Bem seja cada vez mais presente e beneficie ainda mais crianças", pontua o prefeito.

Dentre a programação, as crianças puderam aproveitar um dia cheio de diversão, com brincadeiras, oficinas, brinquedos infláveis, distribuição de doces, além do hambúrguer, batata frita e refrigerante.

As crianças que têm alguma deficiência invisível ou visível, além das crianças de três a cinco anos ou que possuem restrição alimentar, são acompanhadas por um voluntário exclusivo durante todo o dia.

A partir desta edição, crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) passaram a utilizar cordões de quebra-cabeça e as crianças com deficiência invisível utilizam cordões de girassol para que os voluntários possam ter uma melhor identificação e oferecer assistência.

As atividades ocorreram na própria Emeief e contaram com o trabalho de 350 voluntários, que atuaram na colaboração geral do evento, nos grupos de apoio, recreação, fotografia e cozinha. Também fizeram parte dentistas que integram o grupo Sorriso de Amor, com a atividade de avaliação bucal, limpeza e ensinamentos sobre como escovar melhor os dentes.

Em sete edições da Hamburgada do Bem realizadas em 2022, cerca de 7 mil crianças foram beneficiadas. A próxima edição em Santo André está prevista para acontecer no mês de maio.