Violeiros de Diadema recebem premiação estadual

Os Violeiros de Diadema, conjunto que já conta com 12 anos de existência, recebeu o Prêmio Inezita Barroso, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). Chegando em sua 6ª edição, a premiação reconhece e homenageia quem se destaca na sociedade, em razão de sua contribuição com a música dita sertaneja de raiz e qualquer outra forma de arte genuinamente popular que a complemente.

O grupo nasceu em 2011, quando violeiros da cidade se reuniram em um extinto ponto de cultura para treinar, promover e manter viva a música tradicional caipira. Funcionando dentro do Centro de Memória da cidade, os ensaios ocorriam em parceria com a União dos Cavaleiros, que preserva a tradição das cavalgadas religiosas dos tropeiros.

“Dessa parceria surgiu o Ponto de Cultura e uma oficina dentro do Centro de Memória, de aprendizado de viola”, explicou o violeiro e coordenador do grupo, o arquiteto Luiz Hermínio Puntel de Oliveira. “Com o passar do tempo e com o aprendizado dos alunos a gente formou o grupo. Começamos a nos apresentar em eventos em Diadema e outras cidades e ganhamos projeção”, contou.

Atualmente, os músicos contam com 17 integrantes, mas a formação anterior era de 30 componentes. “Foi a Secretaria de Cultura que nos acolheu e acolhe até hoje. Recebemos esse prêmio com muita alegria e reconhecemos que devemos muito à Prefeitura de Diadema”, afirmou Luiz. “A satisfação de estar representando a cidade, levamos o seu nome para outros locais, e a existência desse grupo, agradecemos à administração municipal”, completou.

São diversos os gêneros que são conhecidos como moda de viola: guarânia, moda campeira, recortado, querumana, rasta pé, pagode de viola, toada, cururu, cateretê, entre outros. “Estudamos, pesquisamos sobre os ritmos, porque a alma da música caipira está nesses ritmos. Os grandes violeiros que hoje são referência para as pessoas que tocam viola caipira eram pessoas muito simples e hoje tem gente que estuda isso em universidade”, contou.