Governo avalia aumentar subsídio da faixa 2 do MCMV, diz Rui Costa

10/03/2023 | 15:55



O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta sexta-feira, 10, que o governo está avaliando aumentar o subsídio para faixa 2 do programa Minha Casa, Minha Vida. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, relançou o programa de habitação em fevereiro, com a promessa de que as obras de unidades habitacionais seriam retomadas.

Segundo o ministro, o presidente também lançará nos próximos dias o programa Água para Todos, criado inicialmente em 2011. "Estamos finalizando reuniões, buscando promover investimento do setor privado e público", disse.

De acordo com ele, o programa também terá foco em saneamento.

Costa também confirmou que o governo trabalha em um decreto para regulamentar o marco legal do saneamento, que, segundo ele, deve sair na próxima semana.

Como vem mostrando o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a Casa Civil e o Ministério das Cidades abriram uma mesa de negociação entre as empresas privadas e estaduais para tentar chegar a um acordo sobre as novas regras.