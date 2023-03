Kinga: conheça a vending machine de sex toys

Da Redação, com assessoria

A sextech Pantynova lança Kinga, a primeira vending machine de sex toys da América Latina. Em vez de doces, bebidas e salgadinhos, a máquina trazida da Coreia do Sul disponibiliza alguns dos modelos mais procurados no e-commerce da empresa. Estilizada com as cores e a identidade visual da marca, está conectada por um sistema inteligente que permite que cada cliente compre seu produto e já saia com ele dali para a casa – ou qualquer outro lugar.

A vending machine de sex toys foi uma ideia dos criadores da Pantynova para se conectar com o público que estava voltando para as ruas no pós-pandemia. “Fizemos uma parceria com o Torneira Bar, na zona oeste de São Paulo, local em que está localizada. A máquina é mais um passo para a disponibilização de sex toys para todas as pessoas e todos os corpos, onde quer que estejam”, comenta Derek Derzevic, cofundador da Pantynova.

A máquina foi lançada em pleno pré-carnaval paulistano. O espaço do Torneira Bar, com temática e representatividade LGBTQIAP+, está em um dos principais circuitos da folia paulistana que recebeu centenas de foliões que, além de curtirem a festa, puderam comprar e levar seus produtos, de vibradores a lubrificantes. Além disso, curtiram um bar bonito, inclusivo e com bons drinks.