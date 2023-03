Social do Diário: Juliana Bontorim Convida na edição 12/03/2023

Coluna Social



Violeiros de Diadema são destaque em premiação

Com o tradicional ritmo caipira, os Violeiros de Diadema receberam o Prêmio Inezita Barroso, em reconhecimento ao destaque e contribuição musical, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

Há 12 anos, o conjunto nasceu pelo desejo em manter vivo o legado da cultura do sertanejo raiz, reunindo musicistas, em um extinto ponto de cultura do município. Os ensaios passaram para o Centro de Memória diademense, que permitiu espaço para o aprendizado de viola. Aos poucos, depois de apresentações na região, os 17 integrantes ganharam projeção em outras cidades.

“É uma satisfação representar e levar o nome para outros locais. Recebemos esse prêmio com muita alegria”, ressalta o coordenador do grupo, Luiz Hermínio Puntel de Oliveira.

Cada dia melhor

Emoções destacaram a noite de comemoração dos 53 anos da advogada e empresária andreense Adriane Bramante. A aniversariante recebeu amigos e familiares no restaurante Saltas e Tapas, que contou com decoração em tons amarelados para representar a prosperidade. O ponto alto da festa foi a apresentação de um vídeo surpresa, feito pelos convidados, com depoimentos e mensagens de felicitações.

Altruísmo

Diversão e solidariedade marcaram a Hamburgada do Bem, na Vila Alto, em Santo André. O projeto contou com colaboração de 350 voluntários para alegrar cerca de 500 crianças com brincadeiras, oficinas e deliciosos hambúrgueres.

Sucesso

Com motivos para festejar, a Associação Comercial e Industrial de São Caetano celebrou 85 anos de história com diversas atividades. A diretoria se reuniu e relembrou a trajetória da entidade.

Integrados

Café e networking foram parte da manhã da Associação Comercial e Industrial Agrícola de Mauá. Recepcionados pelo presidente José Eduardo Zago, o encontro contou com a presença de 50 convidados, que apresentaram seus negócios e trocaram experiências empreendedoras.

Batalhas

Seguindo com as homenagens do mês da mulher, nossa convidada da semana é Vera Emília Teruel. Durante o bate-papo, a fundadora da andreense Associação Viva Melhor comentou sobre as ações realizadas para dar força às mulheres que lutam contra o câncer de mama, como grupos de apoio e doações de próteses. Confira no site.

Especializada em alfaiataria, primeira loja Di Sotti chega ao andreense bairro Jardim

Conhecer as novidades que chegam pela nossa região é um dos objetivos do quadro #jujuvisita. Na tarde da quinta-feira, eu estive, presencialmente, na Di Sotti e fui recebida por Felipe Bohlhalter e José Anselmo Ferraz Júnior, ambos moradores de Santo André, que trouxeram o conceito de alfaiataria masculina, especialmente para o andreense, mas também para os homens do Grande ABC, na Rua das Goiabeiras, 153, bairro Jardim, com vagas de estacionamento em frente ao espaço. “Escolhemos a marca porque existe há mais de 20 anos no Paraná, Sul do País. Atuava, inicialmente, com a distribuição, mas montou confecção e abriu lojas próprias. No plano de expansão desde 2017, iniciaram o processo de franquias. Esta é a primeira loja de São Paulo, incluindo Capital”, comenta Felipe, que, ao lado de Anselmo, me mostraram toda a qualidade dos materiais comercializados.

Os empresários identificaram a falta de alternativas para vestuário masculino em que a diversidade de modelos e materiais estivessem associadas a um atendimento ao cliente mais personalizado e consultivo. “O fato de termos escolhido uma loja de rua, não é por acaso. Cremos que as condições para proporcionar proximidade são muito melhores desta forma. Queremos nos inserir na rotina do bairro, resgatar o ar de vizinhança que se conhece, gosta de conversar sobre roupa e sobre a vida, que pare pra curtir um bom café. Assim, temos a oportunidade de criar vínculos além do aspecto comercial, o que é quase impraticável dentro de um shopping”, salienta Anselmo.

Dentre as peças, algumas chamam bastante atenção pela variedade de tecidos, que passeiam por lã fria, algodão egípcio e tricô. Somando também às prateleiras, looks casuais. Os costumes seguem tendências e são modernos. Além disso, um serviço essencial oferecido pela casa é o ajuste no corpo, deixando o corte muito mais alinhado aos muitos biotipos. Os proprietários também me contaram que neste mês, a Di Sotti destaca a promoção nas linhas de costumes, que partem do valor de R$ 649. Em nosso Instagram, tem vídeo com detalhes do local.