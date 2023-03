Viúva de Pelé teria aberto mão de ser a inventariante da herança do ex-jogador

10/03/2023 | 15:11



Depois de dois meses da morte de Pelé, a conversa sobre a divisão da herança do ex-jogador está chegando aos ouvidos do público. Isso porque, a viúva do Rei do Futebol teria recusado a responsabilidade de ser a inventariante, ou seja, a pessoa que tem o dever de administrar o patrimônio da pessoa que morreu.

Segundo a colunista Mônica Bergamo, Márcia Aoki fez uma petição para que o posto fosse passado para um dos filhos do craque, mais especificamente Edinho. O pedido teria sido feito com a aprovação dos descendentes de Pelé, e a ideia surgiu para evitar quaisquer disputas ou desentendimentos.

- A Márcia acha que o bem maior a ser preservado é a boa convivência da família, e a memória de Pelé. Isso está acima de tudo para ela, diz o advogado da viúva para a jornalista.

Excluída?

Márcia Aoki e Edson Arantes do Nascimento se casaram em 2016, quando o ex-jogador já tinha 70 anos de idade. De acordo com a lei, o casamento teve que ser selado no regime de separação obrigatória.

Porém, por conta de um testamento de Pelé, assinado em 2020, a viúva terá direito a 30% do patrimônio, incluindo uma casa no Guarujá.

Grande patrimônio

E, para os curiosos de plantão, o jogador deixou uma herança de cerca de 81 milhões de reais. Nela, está inclusa a casa no litoral paulista, investimentos, imóveis comerciais e os direitos sob a marca Pelé. Os 70% restantes serão divididos entre seus seis filhos, e dois netos, frutos de Sandra, uma das filhas de Pelé.