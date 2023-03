Rafaella Santos planeja festa de aniversário em mansão no Rio de Janeiro

10/03/2023 | 15:11



No próximo sábado, dia 11, Rafaella Santos, irmã de Neymar Jr. completa mais uma volta ao redor do Sol. A influencer está compartilhando alguns detalhes da festa que vai fazer para alguns amigos e família em suas redes sociais.

Para receber seus convidados, Rafaella mudou um pouco a decoração de sua casa. Em uma das paredes de sua mansão no Rio de Janeiro, a gata ganhou um desenho personalizado. No grafite, o rosto da irmã caçula de Neymar aparece junto com o ano de seu nascimento, 1996. Além disso a frase Drama Queen, rainha do drama, foi escrita do lado.

Santos aproveitou os Stories para esclarecer que as mudanças foram feitas em sua própria casa e que não divide a mansão com a mãe, Nadine Gonçalves:

Inclusive meu amigo fez uma arte aqui na parede de casa, da minha casa. Minha mãe tem a casa dela aqui no Rio e eu tenho a minha casa no Rio. São distintas, casas diferentes e não é festão, é só para não passar em branco.

Com as publicações de Rafaella Santos muitos boatos sobre as lembrancinhas da festa surgiram. Um dos itens apontados como um possível presente para os convidados era um boneco laranja grande, que ela mostrou recentemente. Mas a influencer desmentiu:

- Gente papo sério agora, vocês inventam cada coisa. O boneco laranja que eu ganhei, tão falando que eu vou dar de lembrancinha para os convidados, é realmente, os convidados vão sair com uma arte deste tamanho. Gente eu ganhei.

Rafaella Santos vai fazer 27 anos de idade e é a segunda filha de Nadine Gonçalves e Neymar.