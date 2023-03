Antonia Fontenelle alfineta Maíra Cardi sobre a coach querer ser submissa ao novo namorado: Fazer uma declaração dessa é um desserviço

10/03/2023 | 15:10



Antonia Fontenelle é um tipo de famosa que adora falar o que pensa e não tem muito freio na língua na hora até de citar outras pessoas. E foi o que aconteceu, a apresentadora usou as redes sociais para soltar algumas alfinetadas em nada mais, nada menos do que Maíra Cardi.

Isso mesmo, Fontenelle ficou simplesmente de cara com uma recente declaração da coach alimentar sobre o seu atual relacionamento com Thiago Nigro. Tudo porque a ex-BBB resolveu soltar que desejava ser submissa todos os dias de sua vida ao novo namorado.

- Eu prometi pra mim que ia me abster o máximo que eu pudesse de assuntos polêmicos e coisas que não me levam a nada. Mas esse vocês vão entender porque eu vou opinar aqui. Desde cedo, várias pessoas estão me mandando a chamada de uma matéria que tem a Maíra Cardi abraçada ao novo namorado e dizendo eu desejo todos os dias da minha vida ser submissa a esse homem. Então assim, Maíra, você que impulsiona mulheres, que fala pra mulheres, que ganha milhões com mulheres, fazer uma declaração dessa é um desserviço.

E o pior de tudo, Antonia até chegou a marcar Cardi nos vídeos que postou nos Stories, e não parou por aí, não.

- Eu fico ajudando mulheres que sofrem na mão de uma porrada de macho escroto, que são submissas por N motivos e você que, teoricamente, inspira outras mulheres, faz uma declaração dessas. A pergunta que eu me faço é como que mulheres conseguem aportar dinheiro em uma mulher que fala uma coisa e faz outra? Uma mulher que diz inspirar outras e faz uma declaração de m***a dessa. Sem falar que conheceu o cara ontem, que assumiram o relacionamento há dez dias? Você já tem idade, Maíra, pra pensar. Devia ter vergonha na cara de fazer uma declaração dessa. Isso não é pessoal, tá? Isso é de mulher para mulher. De uma mulher que fica sem ganhar um real, porque eu não cobro de ninguém pra fazer isso, [que fica] todo santo dia infernizando meus amigos promotores, delegados, as pessoas que trabalham na segurança pública pra ajudarem mulheres que tomam porrada de macho escroto. Isso não é uma declaração que ajuda ninguém.

Aos poucos, a apresentadora começou a se exaltar no vídeo e ficou visivelmente irritada e alterada e então continuou falando:

- Tô muito put* com a senhora. Decepcionada, então, nem se diz? Você já veio no meu canal, já falou coisas terríveis, já voltou atrás e agora de novo isso. Fique sabendo, Maíra, que tem pessoas que pagam pra te seguir e não é pouco. Eu sei, você sabe, o Brasil todo sabe. Então, uma declaração dessa não ajuda ninguém, só atrapalha. Inclusive, atrapalha o meu trabalho? de mulheres que são submissas por N motivos e aí vem uma influencer poderosa dizer que quer ser submissa de um cara que ela conheceu ontem. Me poupe, Maíra! Dá um tempo!

Vixe! Vale lembrar que Maíra Cardi teve um relacionamento de altos e baixos recheado de traições com Arthur Aguiar, e fruto da relação deles, veio Sophia.