Após afirmar que Chico Anysio usava drogas, humorista declara: Jamais iria falar algo para manchar sua imagem

10/03/2023 | 15:10



Rey Biannchi participou do podcast Ticaracaticast e afirmou que Chico Anysio estava fazendo o uso de drogas ilícitas, como cocaína, antes de morrer. Filho do comandante da Escolinha do Professor Raimundo, Nizo Neto pediu que o humorista se retratasse para evitar ser processado por calúnia. Diante da polêmica, o famoso se pronunciou sobre sua fala.

Rey compartilhou um vídeo de Chico o elogiando e usou a legenda para enaltecer o artista, além de declarar que não tinha intenção de desonrar sua memória.

Tenho uma das MAIORES HONRAS DA MINHA VIDA! Poder ter feito shows com o mestre Chico Anysio e ter um vídeo, dele dizendo que é meu fã há muito tempo! No segundo vídeo tem ele dizendo que eu era o melhor do elenco do grupo em que fazíamos parte. Ele me elogiou também, no camarim, dizendo que eu era vitorioso por ter largado todas as drogas. Na época eu já tinha ajudado mais de mil pessoas a largarem as drogas, e fazia mentoria para muita gente! Jamais eu falaria ou agiria pra desonrar a memória do mestre! Tenho tanta honra de ter esse elogio de ter trabalhado com o mestre! Infelizmente as pessoas gostam de inventar e criar polêmicas e mentiras, distorcendo fatos. Deus abençoe a todos nós, e que Deus tenha o mestre Chico Anysio numa dimensão superior de Luz. A luz de Deus nunca falha.

Nos Stories do Instagram, Biannchi frisou:

Uma honra ter um elogio de CHICO ANYSIO. Jamais eu iria falar algo para manchar sua imagem!

O humorista ainda exibiu um registro ao lado de Anysio e escreveu:

Mestre Chico Anysio na estreia do meu show em 1998, 2001 Uma Odisseia no Hospício (detalhe na minha camisa).