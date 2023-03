Oscar: onde assistir aos 10 últimos vencedores de melhor filme

10/03/2023 | 14:58



O Oscar deste ano ocorre no próximo domingo, 12 de março de 2023, com transmissão pelo TNT e HBO Max. Para quem quer entrar no clima e assistir alguns dos filmes que foram vencedores recentemente, o Estadão separou onde você pode assistir aos ganhadores da categoria de melhor filme da última década.

São eles: No Ritmo do Coração, Nomadland, Parasita, Green Book: O Guia, A Forma da Água, Moonlight: Sob a Luz do Luar, Spotlight: Segredos Revelados, Birdman, 12 Anos de Escravidão e Argo.

No Ritmo do Coração (2022)

O vencedor mais recente do Oscar está disponível no catálogo do HBO Max.

trailer

Nomadland (2021)

É possível assistir ao longa no Star+.

trailer

Parasita (2020)

O filme está disponível no streaming do Telecine, plano que pode ser adquirido dentro da plataforma Globoplay.

trailer

Green Book: O Guia (2019)

Você pode assistir ao longa no Prime Vídeo.

trailer

A Forma da Água (2018)

O filme está no catálogo do Star+.

trailer

Moonlight: Sob a Luz do Luar (2017)

Moonlight está disponível para assistir no Prime Vídeo.

trailer

Spotlight: Segredos Revelados (2016)

O longa faz parte do catálogo do Apple TV+.

trailer

Birdman (2015)

Longa que está disponível no maior número de streamings entre os de melhor filme: HBO Max, Prime Vídeo e Star+.

trailer

12 Anos de Escravidão (2014)

O filme está no catálogo do Star+.

trailer

Argo (2013)

O filme está desde o ano passado no catálogo do HBO Max.