Irmão de vereadora morta homenageia Yanny Brena pelo aniversário; entenda o caso

10/03/2023 | 14:49



O deputado federal Yury do Paredão (PL-CE), irmão da vereadora Yanny Brena, se pronunciou pela primeira vez sobre a morte da irmã. Nesta sexta-feira, 10, a vereadora completaria 27 anos.

Ele afirmou que transformará o combate ao feminicídio na sua "maior meta", para que sua dor não seja sentida "por outras mães, outros pais e outros irmãos".

Ele foi às redes sociais homenagear a irmã. "Hoje é o dia do aniversário de Yanny, minha irmã. Éramos para estarmos comemorando juntos os seus 27 anos e sorrindo para um futuro lindo que estava por vir. Hoje meu coração chora. Chora pela minha irmã, chora por saber que ela não conseguiu conquistar tudo que era capaz e que merecia", postou o deputado.

A presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Yanny Brena, foi encontrada morta na manhã da última sexta-feira, 3, dentro da residência em que morava, no bairro Cidade Universitária. O corpo do namorado da parlamentar, Rickson Pinto, foi encontrado ao lado dela. Ele tinha 27 anos, e foi achado segurando a mão da vereadora.

No mesmo dia, a Secretaria da Segurança Pública do Ceará divulgou que a principal linha de investigação do caso é que Yanny Brena teria sido vítima de feminicídio, cometido pelo namorado. Ainda segundo a Polícia Civil, Rickson teria atentado contra a própria vida logo em seguida. A Delegacia de Defesa da Mulher de Juazeiro do Norte está à frente das investigações.

O QUE SE SABE SOBRE A MORTE DA VEREADORA E DO NAMORADO:

1. Quem era Yanny Brena?

Yanny Brena Alencar Araújo era médica e presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. Como vereadora, alcançou o feito de ser a segunda mulher na história da Câmara da cidade a chegar à presidência, no primeiro mandato eletivo. Ela era irmã do deputado federal Yury do Paredão (PL) e também se elegeu pelo PL, mesmo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.

2. Quem era Rickson Pinto?

Rickson Pinto é da cidade de Natal (RN) e era namorado de Yanny Brena desde 2020. O jovem tinha uma filha de um relacionamento anterior. O homem também participava de vaquejadas e postava vários conteúdos dos eventos em suas redes sociais.

3. Qual a linha de investigação da Polícia?

Yanny Brena pode ter sido vítima de feminicídio, morta pelo namorado, segundo informações divulgadas pela Polícia Civil do Ceará. O suspeito, Rickson Pinto, teria cometido suicídio logo em seguida. O caso está a cargo da Delegacia de Defesa da Mulher de Juazeiro do Norte, unidade que ainda realiza diligências e oitivas para elucidar os fatos. Nenhuma arma de fogo foi encontrada no imóvel onde o casal foi localizado.

No começo da semana, a perícia concluiu que a causa da morte dos dois foi asfixia. Yanny teria terminado o namoro com Rickson Pinto poucos dias antes de o casal ser encontrado morto.

4. Havia alguma denúncia contra Rickson?

O homem possuía antecedentes por posse ilegal de arma de fogo. Informações apontam que o empresário teria pedido uma arma de fogo emprestada a um amigo, dias antes de o casal ser encontrado morto, em Juazeiro do Norte.

5. Como os corpos foram encontrados?

A empregada doméstica que trabalhava para o casal foi a primeira pessoa a encontrar os corpos. Os dois estavam de mãos dadas. Não havia sinais de invasão da casa, nem marcas aparentes de armas brancas ou de fogo; cabos de antena foram achados no local.