Mês do Consumidor da HyperX: descontos de até 62% em periféricos gamer

Bianca Bellucci

Do 33Giga



10/03/2023 | 14:55



Para celebrar o Mês do Consumidor, até o fim de março – ou enquanto durarem os estoques –, os produtos da HyperX poderão ser adquiridos com até 62% de desconto em três sites parceiros: Amazon, KaBuM! e Magalu.

O produto da HyperX com maior desconto é o HyperX CloudX Stinger Core, headset licenciado pela Microsoft que oferece conforto para longas sessões de gameplay, além de qualidade sonora otimizada para os consoles Xbox One X e Xbox One S. O produto, que tem preço sugerido de R$ 546, está à venda na Magalu por apenas R$ 206,91 – 62% de desconto.

Outros destaques são o headset sem fio HyperX Cloud II, que passa de R$ 1.444,43 para R$ 777,77 na KaBuM! (46% de desconto), e o teclado HyperX Alloy Origins RGB, que custa R$ 647,05 e já pode ser adquirido no KaBuM! por R$ 470,58 (27% de desconto).

