Reino Unido firma acordo com França para reduzir imigração ilegal entre os países

10/03/2023 | 14:08



O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, e o presidente da França, Emmanuel Macron, firmaram um acordo para que seja criado um novo centro de detenção em solo francês, além de aumentar o número de guardas e aprimorar a tecnologia utilizada em patrulhas nas praias do norte da França, com o intuito de diminuir os números de imigração ilegal através do Canal da Mancha.

O Reino Unido oferecerá ajuda financeira por meio do acordo.

No mesmo encontro desta sexta-feira entre os líderes, ambos os países se comprometeram a aprofundar a cooperação bilateral na desestabilização da cadeia de tráfico humano na mesma rota, por meio de maior coordenação entre a Agência de Crime Nacional britânica e sua versão francesa, segundo nota à imprensa divulgada no portal do governo do Reino Unido.