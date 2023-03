Igor Rickli revela mudança de casa após assalto: Buscar segurança para o Antônio

10/03/2023 | 14:11



Nesta sexta-feira, dia 10, Igor Rickli compartilhou em seu perfil oficial do Instagram a notícia de que a família está se mudando. O marido de Aline Wirley, do BBB23, publicou um vídeo com o filho do casal, Antônio, de oito anos de idade.

Na legenda da publicação, Igor revelou que foi um decisão muito difícil de se fazer. Mas contou que após terem sido assaltados na casa atual, a mudança é também para aumentar a segurança da família, principalmente do pequeno:

Tudo novo de novo?Foi uma decisão difícil sair do Alto porque sempre fomos apaixonados pelo espaço que nos abraçou com muito amor por esses 13 anos. Mas depois do assalto, nos vimos expostos e não restou opção senão buscar segurança para o Antônio, nosso precioso? para a família!

O ator, conhecido por Flor do Caribe, continuou seu desabafo e falou sobre o novo terreno em que vão construir o novo lar da família. Rickli revelou que Aline, que está confinada, conhece o lugar e adora.

Doeu, chorei bastante porque imaginava que envelheceria sentado naquele piscinão que construí a duras penas, mas a vida nos surpreendeu com um presente? Um novo espaço tão abundante de natureza quanto o antigo. E aqui, nesse terreno florido (que a Aline é apaixonada) começa uma nova etapa da nossa história. A edificação de um novo lar? e para esse eu escolho a tônica da alegria sempre presente.

O pai de Antônio mostrou uma ligação para lá de especial com a casa onde vive e deixou claro a forma que quer construir o novo imóvel. Igor, que está com uma nova forma de vida, mais natural, pretende levar os novos conceitos além.

E olhando para o Alto, se Deus quiser, a gente realiza também o sonho de transformar a casa num espaço holístico levando cura e acalento para muitas almas assim como nós tivemos para as nossas. Confio no Universo?