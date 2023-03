Charge do dia

Seri



10/03/2023 | 13:59



O governo do Estado, comandado por Tarcísio de Freitas (Republicanos), vai se unir ao Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Prefeitura de São Paulo e governo federal para colocar em prática projeto que pretende tirar 25 mil famílias em áreas de risco geológico e hidrológico – moradores de encostas e que estão em áreas de manancial da Represa Billings – nos municípios da região e na Capital para evitar tragédias como a que ocorreu no Litoral Norte.