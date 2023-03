São Bernardo recebe Festival de Cerveja no sábado (11) e domingo (12)

Da Redação



10/03/2023 | 12:39



Cervejas artesanais, gastronomia, música e diversão para as crianças. Neste fim de semana (11 e 12), São Bernardo recebe o Beers Festival, festival de cerveja artesanal, além de opções de comidas e atrações culturais.

O evento acontece das 12h às 22h, na esplanada do Paço Municipal, e além de centenas de rótulos de cervejas especiais, terá food trucks com hambúrgueres, churrasco, receitas de tacho, torresmo de rolo e foodtrucks. A entrada é um quilo de alimento não perecível. Os itens serão doados ao Banco de Alimentos, que atende famílias em situação de vulnerabilidade na cidade.

VEJA A PROGRAMAÇÃO

No sábado (11/3), a banda Big Band Wolf inicia os shows, a partir das 13h. Na sequência, o público poderá conferir a Banda Hemisfério (15h), Fever Aerosmith (17h30) e Johnny Matos – Mars Experience (19h30).

Já domingo (12/3) a primeira a subir ao palco será a banda Double Ipa (13h), seguida por Green Day Cover (15h), Children of the beast (Iron Maiden Cover), às 17h30, e, para encerrar, Jeff Scott Soto (Especial Queen e Jss Legacy Set), às 19h30.

PARQUE CHÁCARA SILVESTRE

Outra opção de lazer no fim de semana é a programação cultural e esportiva gratuita do Parque Chácara Silvestre. Neste domingo (12), além das apresentações musicais, os visitantes ainda poderão participar de visitas monitoradas ao casarão, antiga residência de veraneio da família Simonsen, atividades do Giro São Bernardo, aula de zumba e feira de artesanato.

O Parque Chácara Silvestre funciona das 6h às 20h, todos os dias, e fica na avenida Wallace Simonsen, 1.800, bairro Nova Petrópolis.

Confira a programação deste domingo (12) na Chácara Silvestre:

9h - Início das atrações do Giro São Bernardo

9h - Projeto Zumba Park''''s

10h - Visita monitorada ao casarão

11h - Visita monitorada ao casarão

12h - Visita monitorada ao casarão

12h20 - Diogo Oliveira (sertanejo)

13h - Visita monitorada ao casarão

13h30 - Joia Rara (forro pé de serra)

14h - Visita monitorada ao casarão

15h - Breno Faria (samba/pagode)

15h - Visita monitorada ao casarão

16h - Visita monitorada ao casarão