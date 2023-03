Panasonic lança geladeira e micro-ondas inspirados em Star Wars

Da Redação, com assessoria

Os fãs de Star Wars poderão ter em suas casas eletrodomésticos com ilustrações únicas e exclusivas do personagem Darth Vader, o vilão emblemático da saga. Isso porque a Panasonic firmou parceria com a Disney para trazer uma coleção em edição limitada. Geladeira (R$ 6.999) e micro-ondas (R$ 1.199) poderão ser adquiridos no e-commerce da marca e nas lojas parceiras a partir de maio de 2023.

A geladeira BB53D Star Wars e o micro-ondas ST61 Star Wars são resultados de uma série especial da linha Black Glass, a mais exclusiva da marca. Isso sem contar que é a primeira vez que a Disney faz o licenciamento da franquia para a categoria de linha branca na América Latina.

A geladeira BB53D Star Wars tem acabamento Black Glass e recebe ilustração exclusiva do personagem Darth Vader. Seu sistema conta com a inteligência artificial chamada SmartSense, que monitora o uso do consumidor para regular o compressor Inverter de acordo com o abre e fecha da porta, deixando-a mais silenciosa e economizando energia. A combinação dessas tecnologias proporciona ainda mais benefícios para o consumidor, já que o modelo é um dos mais econômico da categoria, reduzindo o consumo de energia gerado pelo produto em mais de 36%, recebem o selo A+++, a classificação máxima do Inmetro.

Já o modelo de micro-ondas ST61 Star Wars mantém o estilo preto com acabamento Black Glass espelhado, mas com um novo visual e capacidade de 34L. Apresenta a função de Dupla Refeição, sendo possível aquecer dois pratos simultaneamente, e conta com o sistema Pega Fácil, que consiste na rotação completa de xícaras, copos ou pratos, permitindo que o usuário retire o item exatamente na mesma posição que o deixou, evitando acidentes e facilitando o dia a dia. O produto inibe 99,9% da proliferação das bactérias, com a tecnologia Antibactéria Ag, e também é mais fácil de limpar, quando comparado com os modelos convencionais, por conta do revestimento antiaderente. Ainda conta com eficiência energética A em consumo de energia.

