Santo André vai realizar drive-thru de vacinação bivalente contra Covid aos fins de semana

Da Redação



10/03/2023 | 11:58



A partir deste final de semana, Santo André vai disponibilizar dois pontos de vacinação drive-thru para imunização bivalente contra a Covid-19. Aos sábados e domingos, será possível ser imunizado sem sair do carro no estacionamento da Craisa (Avenida dos Estados, 2.195, em Santa Teresinha) e no Carrefour (Avenida Pedro Américo, 23, na Vila Humaitá). A vacinação está disponível para pessoas com mais de 60 anos e imunossuprimidas com mais de 12 anos.

O horário de funcionamento será das 8h às 18h e não é necessário realizar agendamento. “A vacinação em formato drive-thru facilita o acesso dos munícipes à imunização e amplia a proteção contra a Covid-19. Com a participação de todos, Santo André continuará sendo referência em imunização”, afirma o prefeito Paulo Serra.

Para ser imunizado com a vacina bivalente é necessário ter recebido, ao menos, duas doses da vacina convencional, além de respeitar o intervalo mínimo de 122 dias da última dose de vacina contra Covid-19. Além disso, é necessário apresentar documento com foto, número do CPF e, se possível, apresentar cartão com doses anteriores. A vacina garante proteção contra as subvariantes da ômicron, que apareceram no Brasil em 2022 e são as que mais têm infectado a população em razão do seu alto nível de transmissibilidade.



Desde o dia 25 de fevereiro, 26.740 pacientes acamados, pessoas que residem e pessoas que trabalham em Instituições de Longa Permanência para Idosos, imunossuprimidas com mais de 12 anos e munícipes com mais de 60 anos já foram vacinados em Santo André.

As 34 unidades de saúde seguem oferecendo a vacina, de segunda a sexta, das 8h às 16h.

Pontos de vacinação drive-thru:

Carrefour - Avenida Pedro Américo, 23 - Vila Humaitá

Craisa - Avenida dos Estados, 2.195 - Santa Teresinha

Funcionamento aos sábados e no domingos, das 8h às 18h

Unidades de saúde de Santo André:

US Centro - Rua Campos Sales, nº 575 – Centro

Policlínica Campestre - Rua das Figueiras, nº 2716 - Bairro Jardim

US / USF Vila Guiomar - Rua das Silveiras, nº 73 - Vila Guiomar

Policlínica Vila Palmares - Praça Áurea, 234 - Vila Palmares

USF Valparaíso - Rua Andradina, 471 - Valparaíso

US / USF Bairro Paraíso - Rua Juquiá, nº 256 - Bairro Paraíso

Policlínica Bom Pastor - Rua José D''''Angelo, nº 35 - Jardim Bom Pastor

US / USF Jardim Alvorada - Rua Almenor Jardim Silveira, s/nº - Jardim Alvorada

US Vila Helena - Avenida Andrade Neves, 1.082 - Vila Helena

USF Vila Linda - Rua Embaré, 97 (esquina com a Rua Ingá) - Vila Linda

US Vila Lucinda - Rua Caconde, s/nº - Vila Lucinda

US / USF Utinga - Alameda México, s/nº - Vila Metalúrgica

US Parque Novo Oratório – Rua Tunisia (esquina c/ Rua Madagascar)

US / USF Centro de Saúde Escola - Rua Irlanda, nº 700 - Parque Capuava

US Parque João Ramalho - Rua Maragogipe, s/nº - Parque João Ramalho

USF Jardim Ana Maria/Jardim Itapoan - Rua Otávio Mangabeira, nº 331 - Jardim Ana Maria

USF Jardim Sorocaba - Avenida Sorocaba, 935/945 - Jardim Sorocaba

USF Jardim Santo Alberto - Rua Almada, 745 - Jardim Santo Alberto

USF Jardim Carla - Rua José de Alencar, s/nº - Jardim Carla

US / USF Centreville - Rua Bezerra de Menezes, 340 – Centreville

Policlínica Vila Humaitá - Rua Fernando de Mascarenha, 191 - Vila Humaitá

US Cidade São Jorge/Espírito Santo - Avenida São Paulo, 800 - Cidade São Jorge

US / USF Vila Luzita - Avenida Dom Pedro I, 4.197 - Vila Luzita

US / USF Jardim Irene I - Estrada Cata Preta, 552 - Jardim Irene

Clínica da Família Jardim Cipreste - Rua Caminho dos Vianas, 300 - Jardim Cipreste

USF Jardim Santo André - Rua Sete, s/n° - Jardim Santo André

USF Parque Miami - Estrada do Pedroso, 5.151 - Parque Miami

USF Recreio da Borda do Campo - Avenida Mico Leão Dourado, 2452 – RBC

US / USF Parque Andreense - Rua Ibertioga, s/nº - Parque Andreense

US / USF Paranapiacaba - Avenida Ford, s/nº - Paranapiacaba

Policlínica Parque das Nações - Praça Waldemar Soares, s/nº - Parque das Nações

Policlínica Vila Lucinda - Rua Caconde, s/nº - Jardim das Maravilhas

Clínica da Família Sylvia Augusta dos Santos (Cruzado) - Rua dos Vicentinos, 335 – Jardim Santo André

Clinica da Família Alzira Franco - Rua Asa Branca, s/nº - Jardim Alzira Franco