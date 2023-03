Tom Clancy’s Rainbow Six Siege ganha linha de mousepads

Da Redação, com assessoria

A Ubisoft Brasil e a Fallen Company, empresa do jogador de eSports Gabriel ‘FalleN’ Toledo, anunciam parceria para o lançamento de uma linha de mousepads de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, o game tático de tiro e alta intensidade da desenvolvedora. Os produtos foram revelados nesta quinta-feira (9) em uma live nos canais da Ubisoft Brasil e de “FalleN” na Twitch. Os novos produtos já podem ser adquiridos com exclusividade na Fallen Store, têm opções quadradas de 45cm x 45 e retangulares de 75cmx 45cm, e preços a partir de R$ 139.

A linha de mousepads conta com 10 modelos com diferentes visuais inspirado no game, inclusive com a logomarca de Rainbow Six Siege. Além disso, todos têm bordas costuradas para manter a integridade do acessório por mais tempo, superfície Speed ++ (ideal para jogadores que precisam aliar velocidade e precisão), e são resistentes à água. Para se manterem sempre à frente de seus adversários e alcançarem máximo desempenho, os usuários poderão contar ainda com as bases de grande aderência dos mousepads, que dão mais estabilidade aos movimentos e garantem excelente conforto.

Na galeria, veja os modelos de mousepads de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege em detalhes: