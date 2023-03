Robert Blake, ator acusado de matar a própria esposa, morre aos 89 anos de idade

10/03/2023 | 10:10



O ano de 2023 está sendo marcado com grandes despedidas de vários famosos. Entre eles está Robert Blake. O artista morreu no dia 9 de março, aos 89 anos de idade.

Segundo informações do jornal New York Times, a causa da morte teria sido uma doença no coração.

Blake se tornou uma estrela na televisão após atuar no seriado Baretta, como um detetive chamado Fred.

Vale lembrar que o ator foi acusado de matar a própria esposa em 2001, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Bonny Lee Blake levou um tiro na cabeça enquanto esperava o marido no carro. O julgamento do artista durou cerca de três meses, mas Blake foi absolvido de todas as acusações.