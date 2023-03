Fernanda Lima explica motivo de ter deixado TV Globo após 17 anos de contrato

10/03/2023 | 10:10



Apesar de todo glamour - e certas regalias - que a fama traz, Fernanda Lima prefere não estar sob os holofotes para curtir momentos com a família dentro de casa. Casada há 20 anos com Rodrigo Hilbert, com quem teve três filhos, a apresentadora do antigo programa Amor e Sexo abriu o jogo sobre o motivo de ter deixado a TV Globo após 17 anos de contrato.

Eu acho que na verdade, depois que terminou Amor e Sexo, que teve a pandemia, eu fiquei ainda quatro anos contratada. Eu acho que as coisas mudaram muito, as demandas também estão diferenciadas. Eu sinto que o Amor e Sexo adiantou pautas que hoje estão na mesa. Então muita gente nem entendia certas coisas que a gente estava falando ali. Mas de alguma maneira, a gente tinha uma bússola para onde a gente achava que o mundo tinha que caminhar. E eu não consigo nem imaginar hoje Amor e Sexo, nem que pautas a gente traria, porque a sensação que eu tenho é que lá atrás a gente falou sobre as pautas que estão hoje aí. E bem ou mal, estão aí Pabllo, Gloria Groove, Liniker, tanta gente que nós abrimos o palco, extremamente talentosas que ainda não tinham espaço popular para aparecer. Então eu acho que é natural que eu não esteja mais fazendo ali, disse Lima à revista Marie Claire.

E continuou:

Eu sinto muito de não estar mais na Globo, porque a Globo foi realmente um sonho para mim. Eu sempre tive muita liberdade criativa e não tive vetos, não tive preconceito, não tive proibições, censura, nada. Então eu acho que foi uma história de uma parceria bem bonita. Agora estou pleiteando novas oportunidades, pensando sobre alguns convites, só que pensando bem. A gente tem que pensar bem agora, antes de fazer outra coisa. Porque eu não quero criar expectativa de fazer algo parecido com Amor e Sexo, porque é difícil, né? Depois de Amor e Sexo, o que eu posso querer mais da vida? Então eu estou pensando bem sobre como eu quero me reinventar e analisando os convites.

Fernanda, que começou a carreira de modelos aos 14 anos de idade e sempre esteve em evidência na mídia, entregou que é uma pessoa caseira - o que faz com que as pessoas a confundam com uma pessoa metida, por ser mais discreta.

Gosto de passar despercebida, de estar fora do Brasil, de não ser reconhecida, mas também gosto de estar sob os holofotes [...] Ao mesmo tempo, essa coisa de ser uma pessoa discreta, um pouco tímida, virou muito demodê. Às vezes, pode até parecer que: Ai, ela é metida, não mostra. E não. Minha vida sempre foi assim. Meu trabalho público é uma coisa, minha vida pessoal nunca foi muito exposta. Então, às vezes, até me forço um pouco para quebrar essa parede.

E não é só ela que gosta de ficar em casa, viu. O maridão, Rodrigo Hilbert, também não é muito festeiro. Juntos há duas décadas, Lima entregou o segredo de um casamento duradouro.

Acho que é sonhar junto. Conseguir olhar para frente e ter vontade de fazer as coisas juntos. Eu acho que tem um pouco de sorte também nos encontros, sorte de encontrar alguém que tenha a ver contigo, com seus interesses. A gente tem interesses muito parecidos, então os dois são extremamente caseiros, a gente não é de festa, extremamente familiar, então a gente quer estar onde a gente está e juntos. Tem essa coisa do nosso trabalho, um viaja e o outro fica esperando e segurando a onda, e aí de repente a gente se encontra e é como se a gente tivesse namorando, aquela vontade de encontrar. Eu acho que isso facilita muito o relacionamento. Essa coisa de poder ir, voltar e ter a pessoa ali te esperando. Por exemplo, agora eu estou aqui e ele está lá me esperando. Antes ele estava viajando e eu estava em casa, então tem sempre essa coisa de querer voltar pra casa e encontrá-lo, o amor.

E claro, com papais famosos não é de se estranhar que os filhos também queiram ter o gostinho da fama. Fernanda contou que os gêmeos João e Francisco, de 14 anos de idade, e Maria Manoela, de três anos de idade, já pedem para aparecer nas redes sociais.

Eu falo: Olha, com certeza eu posso postar vocês, só que se eu postar, eu estou expondo vocês. Eu sinto que se [eles] quiserem ficar conhecidos, famosos, tem que ter alguma coisa para oferecer para o mundo. São lindos, realmente, são uns fofos. Mas assim, em termos de conteúdo?