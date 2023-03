Taxas futuras de juros sobem após IPCA mostrar inflação mais forte

10/03/2023 | 09:25



Após quatro sessões de queda, os juros futuros avançam junto com o dólar e após o IPCA ter vindo mais forte que o esperado. A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 0,84% em fevereiro, de 0,53% em janeiro, acima da mediana das estimativas (+0,78%). Mais ajustes na curva podem vir logo mais, com a divulgação do relatório de emprego dos Estados Unidos, o payroll (10h30).

Às 9h15 desta sexta-feira, 10, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro para janeiro de 2024 subia a 13,10%, de 13,01% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 tinha alta para 12,33%, de 12,21%, e o para janeiro de 2027 ia para 12,65%, de 12,54% no ajuste de quinta-feira, 9. Já o vencimento para janeiro de 2029 avançava para 13,04%, de 12,95%.