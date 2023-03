Humorista diz que Chico Anysio fazia uso de drogas e filho do comediante ameaça processo

10/03/2023 | 09:10



Nizo Neto decidiu usar as redes sociais para fazer um apelo a Rey Biannchi. No vídeo publicado, o ator aparece bastante irritado com falas do humorista sobre seu pai, Chico Anysio.

Acontece que durante o podcast Ticaracaticast, Biannchi afirmou que Anysio estava fazendo o uso de drogas ilícitas, como cocaína, antes de morrer em 2012, aos 80 anos de idade.

- Ele estava cheirando [cocaína] direto, direto. Todo dia o cara estava cheirando. Estava com grana, auge da TV, com Chico Total, Baianos e Caetanos [trio musical formado por Chico Anysio, Arnaud Rodrigues e Renato Piau].

A declaração polêmica pegou Nizo de surpresa e por isso ele decidiu se pronunciar sobre o assunto e já deixou avisado que quer um retratação pública, ou irá partir para meios legais de resolver a questão com o humorista.

- Gostaria de pedir, por gentileza, que o senhor Rey Biannchi se retrate publicamente nas redes sociais sobre a calúnia que falou do meu pai em um podcast e ele não está aqui para se defender. Então, senhor Rey, por gentileza se retrate para a gente evitar uma medida legal, porque se você não fizer isso, eu vou te processar por calúnia, danos morais e difamação.