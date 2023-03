Sasha Meneghel coloca ponto final em antigo rumor de que nasceu sem ânus

10/03/2023 | 09:10



Não é novidade que a família Meneghel é cercada de antigas lendas, né? Mas Sasha Menegehel decidiu colocar ponto em uma delas. Desde que nasceu, a filha de Xuxa e Luciano Szafir é atormentada pelo rumor de que não teria ânus. Sendo assim, durante entrevista ao podcast PodDelas, ela disparou:

- Vamos esclarecer isso aqui de uma vez por todas: a galera cisma que eu não tenho c*. O que eles acham que eu faço? Existe uma doença, primeira vez que eu vi, questionei o que é isso, fui pesquisar. Se chama anomalia anorretal. E aí tem esse boato que falam que eu tive isso.

E continuou:

- E aí eu perguntei para a minha mãe e não é verdade: Mãe, você está me escondendo alguma coisa e o povo sabe de algo que eu não sei? Porque na minha cabeça eu sempre tive um c*', e ela falou: Não, está tudo certo.

E as revelações não pararam por aí! Sasha ainda entregou que desenvolveu bulimia durante a pré-adolescência por conta de comentários que recebia na web

- Teve uma época da minha vida, eu tinha uns 12 para 13 anos [de idade], quando comecei a usar a internet, e pesquisava Sasha, para ver o que estavam falando de mim. Eu vi uns comentários que me marcaram, eu sempre tive muita bochecha, tenho o rosto quadrado, então, um comentário que ficou muito na minha cabeça foi quando me chamaram de rosto de Trakinas [a bolacha].Nessa idade, eu desenvolvi bulimia e nunca falei isso para ninguém. Porque eu não soube, de fato, lidar. [...] Eu citei esse comentário, mas eram vários. Eu escolhi focar no negativo por muitos anos da minha vida.

- Eu demorei muito pra entender isso [bulimia], a minha bulimia não durou muito tempo. Acho que eu nem sabia o que eu estava fazendo, era muito nova, nem sabia o que era bulimia. Foi muito um papo com a minha mãe, com as pessoas que eu amo. Recebi um acolhimento muito grande. Foi realmente ter uma rede de apoio grande, de pessoas que me explicaram. [...] Foi por isso também que eu fugia muito da fama, eu não sabia olhar só para o positivo, e acho que por isso eu tive esses distúrbios.