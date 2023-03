Guimê e Ricardo vencem Prova do Líder do 'BBB 23'

10/03/2023 | 09:06



A Prova do Líder aconteceu na noite desta quinta-feira, 9, no Big Brother Brasil 23, e Mc Guimê e Ricardo foram os vencedores. A disputa, de resistência, durou seis horas. Os participantes tiveram que se dividir em duplas e as quatro primeiras que saíssem sofreriam consequências.

Sarah e Aline não participarão da próxima Prova do Líder. Larissa e Bruna Griphao foram direto para a Xepa; Marvvila e Gabriel Santana não poderão comprar o Poder Curinga e Amanda e Cara de Sapato também estão fora da próxima Prova do Líder.

Na dinâmica, havia caixas com números. Um jogador deveria encontrar a caixa com o número correspondente e passar o objeto pela grade ao parceiro de prova. O segundo precisava pegar a caixa, colocá-la em uma van e apertar o botão antes que o tempo terminasse.

Ainda que Guimê e Ricardo tenham sido os vencedores, apenas um brother terá a liderança e o outro receberá R$ 20 mil. Isso será decidido durante o "ao vivo" desta sexta-feira, 10.