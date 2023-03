Embraer tem lucro líquido ajustado de R$ 226,2 mi no 4º trimestre (-31% em 1 ano)

10/03/2023 | 08:52



A Embraer reportou lucro líquido ajustado de R$ 226,2 milhões no quarto trimestre de 2022, ante os R$ 327,2 milhões no mesmo período do ano passado, uma queda de 31%. De outubro a dezembro, o lucro líquido atribuído a acionistas da Embraer foi de R$ 119,2 milhões, alta ante os R$ 11,1 milhões do mesmo período de 2021, de acordo com o balanço enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta sexta-feira, 10.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da Embraer ficou em R$ 1,070 bilhão, no quarto trimestre, o que representou alta de 71% em relação aos R$ 624 milhões de igual intervalo do ano anterior. Com isso, a margem Ebitda foi de 10,2% no período, ante 8,6% um ano antes.

Guidance

A Embraer também divulgou nesta sexta seu guidance para 2023 prevendo receita líquida consolidada de US$ 5,2 bilhões a US$ 5,7 bilhões. A margem Ebitda ajustada esperada é de 10% a 11%; já a margem Ebit ajustada é de 6,4% a 7,4%. O Fluxo de Caixa Livre previsto pela empresa está em pelo menos US$ 150 milhões. A companhia estima ainda entre 65 e 70 entregas no segmento de aviação comercial e entre 120 e 130 entregas no segmento de aviação executiva neste ano.